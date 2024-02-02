В Москве в 2024 году произведут около 1,3 тыс. современных остановок

Ими заменят устаревшие павильоны

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. На столичном заводе до конца 2024 года произведут примерно 1,3 тыс. остановок, их выполнят в едином стиле столичного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Продолжаем устанавливать в Москве современные остановочные павильоны. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов сообщил, что еще 1,3 тыс. остановок нового типа произведут на заводе "СВАРЗ" в 2024 году. Ими заменят устаревшие павильоны, чтобы жителям столицы стало еще комфортнее ожидать городской транспорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые остановки изготавливают из прочных материалов - нержавеющей стали и алюминия - и оформляют в едином стиле московского транспорта.

"Новые современные остановки повышают комфорт пассажиров, они лучше укрывают от непогоды. Внутри мы размещаем информационные лайтбоксы и удобные скамейки. Всего в городе установили уже около 8,6 тыс. таких павильонов", - добавил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.