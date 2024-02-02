В столичном округе Бразилии развернули армейский госпиталь для борьбы с денге

В конце января власти региона обратились к Минобороны с просьбой о помощи из-за резкого роста заболеваемости этой тропической лихорадкой

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 февраля. /ТАСС/. В столичном округе Бразилии развернут полевой госпиталь для борьбы с лихорадкой денге. Об этом сообщило правительство региона после совещания с представителями ВВС страны.

"В одиночку мы не справляемся, и ВВС помогут нам, предоставив мобильный госпиталь армейского образца", - сообщил представитель администрации столичного округа Бразилии Густаву Роша на совместной пресс-конференции с представителями Минобороны. Трансляцию вел портал G1.

В конце января власти региона обратились к Минобороны с просьбой о помощи в связи с резким ростом заболеваемости этой тропической лихорадкой.

Из-за резкого - на 646% - роста заболеваемости власти столичного округа объявили режим ЧС в сфере здравоохранения. Действие указа распространяется на столицу город Бразилиа, а также на его пригороды, входящие в столичный регион. Совокупное население района, где отмечена вспышка заболеваемости, составляет около 5,7 тыс. человек.

Лихорадка денге - опасное тропическое заболевание. Болезнь попала в Бразилию в конце XIX века из Юго-Восточной Азии. До появления вакцины единственным эффективным средством противодействия эпидемиям денге считалась борьба с местами обитания ее переносчиков-комаров.