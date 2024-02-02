В Мурманской области закрыли для движения участок трассы Р-21 "Кола"

Причиной стали сильный ветер, низовая метель и отсутствие видимости

МУРМАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Проезд транспорта на участке федеральной автодороги Р-21 "Кола" в Мурманской области ограничен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"2 февраля 2024 года с 02:30 (совпадает с мск) закрыт проезд по автомобильной дороге ФАД Р-21 "Кола" с 1470-го км (отворотка ЗАТО город Заозерск) по 1510-й км (пгт Печенга) по погодным условиям (сильный ветер, низовая метель, отсутствие видимости)", - сказано в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что в Мурманской области ожидается усиление ветра до 25 м/с.

Федеральная автодорога Р-21 "Кола" проходит по территориям Ленинградской и Мурманской областей, а также Республики Карелия.