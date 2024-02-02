В Туве стартовал первый семейный форум

На мероприятии собрались около 100 участников

ТАСС, 2 февраля. Порядка 100 участников собрались на первом семейном форуме в Туве. На мероприятии обсудят сохранение культурных традиций и помощь многодетным семьям, сообщили ТАСС в региональном правительстве.

"2 февраля открывается в Туве первый семейный форум. На него приехали семьи со всей республики. Всего в мероприятиях форума примут участие около 100 человек, среди которых многодетные семьи, представители власти, науки, культуры", - сообщили в правительстве.

На форуме обсудят проблему многодетных семей, сохранение национальных традиций. "Также пройдут мастер-классы и викторины для всей семьи. Будет презентована программы для родителей "Азбука счастливой семьи", которая помогает развить психолого-педагогические компетенций родителей", - пояснили в правительстве.

Президент РФ Владимир Путин 23 января дал старт объявленному в России Году семьи на всероссийском форуме "Родные - любимые", прошедшем на Международной выставке-форуме "Россия". Республика Тыва несколько лет подряд входит в тройку регионов - лидеров по рождаемости в России.