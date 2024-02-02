К берегам Ньюфаундленда вынесло обломки старинного парусника

Размер части остова составил 24 метра

ОТТАВА, 2 февраля./ТАСС/. Часть остова старинного парусного судна была вынесена на берег у мыса Кейп-Рэй на юго-западе канадского острова Ньюфаундленд (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор), где ее обнаружили местные жители. Об этом в воскресенье сообщила канадская телекомпания CBC.

Как сообщил ей президент Общества по сохранению затонувших кораблей Ньюфаундленда и Лабрадора Нил Берджес, судно, скорее всего, было построено в XIX веке. Об этом свидетельствуют скрепляющие доски корпуса медные детали и характерные для эпохи деревянные опорные штыри.

Размер вынесенной к острову части остова - 24 м - позволяет предположить, что парусник был весьма крупным и превышал по габаритам среднюю шхуну (тип парусного судна, имеющего не менее двух мачт с косыми парусами), отметил эксперт.

Как считает Берджес, судно могло быть поднято со дна штормом "Фиона", который пронесся по этому району 24 сентября 2022 года и немного изменил береговую линию Ньюфаундленда, а бушевавшая накануне непогода окончательно прибила его к берегу. Он добавил, что морское дно у острова усеивают тысячи затонувших судов.