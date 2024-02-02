В Москве ожидаются облачная погода, гололедица и до минус 2 градусов

Атмосферное давление в столице составит 736 мм ртутного столба

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, небольшие осадки, местами умеренные, в виде снега и мокрого снега, гололедица и до минус двух градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 2 до 0 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов, ожидаются небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 4 до плюс 1 градуса. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 9 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в столице и области до вечера 5 февраля.