В Хабаровском крае участникам СВО и их семьям помогут с оплатой жилья и услуг ЖКХ

Неработающие родители пожилого возраста, чьи дети участвуют в специальной военной операции, также получат право на бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Участникам специальной военной операции и их семьям будут компенсировать часть расходов на жилье и коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Глава края поручил с 2024 года включить участников спецоперации и их семьи, совместно с ними проживающие, в число получателей ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Также неработающие родители пожилого возраста, чьи дети участвуют в специальной военной операции, получат право на бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение", - говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе введены 27 мер поддержки военнослужащих и их семей. В конце 2023 года был принят краевой закон, который дает право участникам спецоперации, удостоенным госнаград, на получение земли в собственность бесплатно. Детям военнослужащих, обучающимся в профессиональных и общеобразовательных организациях, предоставляется бесплатное горячее питание. Сами призванные на специальную военную операцию по мобилизации освобождены от уплаты транспортного налога за 2022 год. Мобилизованные и члены их семей также освобождаются от начисления пени в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилье и коммунальные услуги, от взноса на капремонт общего имущества в доме. Этой категории и положена компенсация за расходы на газификацию, на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Действуют и единовременные выплаты от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

Родителям участников специальной военной операции могут предоставляться благоустроенные квартиры в специальных домах ветеранов.