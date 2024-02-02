Скоростной режим дороги в сторону Крымского моста поднимут до 120 км/ч

В пресс-службе ФКУ "Упрдор "Тамань" отметили, что завершить строительство страссы планируется до конца 2024 года

КРАСНОДАР, 2 февраля. /ТАСС/. Расчетная скорость движения по новой трассе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, которая пройдет в обход 11 населенных пунктов, составит 120 км в час, завершить ее строительство планируется до конца 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Тамань".

После открытия моста через Керченский пролив нагрузка на существующий со стороны Кубани подъезд к мосту значительно возросла: по ней в Республику Крым едут туристы, доставляются грузы. Было принято решение построить новое направление трассы, строительство началось в 2021 году. Сейчас дорога проходит через несколько населенных пунктов, в их числе города Темрюк и Славянск-на-Кубани, высокий трафик на этом направлении приводит к пробкам. Сообщалось, что новая трасса пройдет в обход населенных пунктов, в итоге время в пути от Краснодара до Крымского моста сократится до двух часов.

"В соответствии с проектом протяженность автомобильной дороги составляет 118,6 км. Расчетная скорость движения - 120 км/ч. В соответствии с государственным контрактом срок реализации автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь - конец 2024 года. После завершения всех строительно-монтажных работ будет осуществлен ввод объекта в эксплуатацию и выполнено открытие движения. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 59%", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что строительство нового направления федеральной трассы А-289 ведется в обход населенных пунктов, таких как: хутор Белый, город Темрюк, поселок Южный склон, станица Курчанская, поселок Светлый путь Ленина, хутор Шапарской, хутор Коржевский, хутор Прикубанский, хутор Ханьков, станица Анастасиевская, город Славянск-на-Кубани. Трассу строят в два этапа: первый - это участок между городом Славянск-на-Кубани и хутором Белый, его протяженность составляет 68,5 км, второй - участок между станицей Марьянская и Славянском-на-Кубани - еще 50,1 км.

Проект финансируется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, общий объем составляет 118,42 млрд рублей генеральным подрядчиком выступает ООО "Трансстроймеханизация".

При строительстве трассы оборудуют 10 транспортных развязок в разных уровнях, 15 путепроводов, 43 моста через реки и каналы, на всем протяжении трассы будет предусмотрено наружное освещение. Вдоль нее будут оборудованы 11 площадок для отдыха.

Крымский мост

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог.

Ранее сообщалось, что новая трасса будет четырехполосной, расчетная пропускная способность составит 40 тыс. автомобилей в сутки.