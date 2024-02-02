Собянин сообщил о создании схемы трамвайной сети Москвы

Первые экземпляры появятся на станциях метро, находящихся рядом с трамвайными остановками

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Официальная схема трамвайной сети Москвы в ближайшем будущем появится на станциях метро, которые находятся у трамвайных остановок, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Скоро первые экземпляры появятся на станциях метро, находящихся рядом с трамвайными остановками, а затем и по всему городу. В столице развитая сеть трамваев - они ежедневно курсируют по 35 маршрутам. Теперь все остановки каждого из них есть на схеме", - говорится в сообщении.

По словам Собянина, для удобства пассажиров на схеме также обозначены линии метро, МЦК, МЦД, вокзалы, причалы электрических судов и кольцевые автомагистрали, отражены крупные парки, реки, достопримечательности, указаны средние интервалы движения трамваев.

Помимо этого, всем трамвайным линиям присвоены цвета, а также отмечены маршруты, проходящие по живописным местам города.