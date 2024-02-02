Буддийские ламы отправят на ВДНХ 500 молитвенных флажков в преддверии Сагаалгана

Праздничные мероприятия пройдут на выставке-форуме "Россия" с 11 по 18 февраля

УЛАН-УДЭ, 2 февраля. /ТАСС/. Буддийские священнослужители освятили 500 молитвенных флажков Хий Морин в преддверии Сагаалгана - Нового года по лунному календарю. Их отправят для верующих из Улан-Удэ в Москву на Международную выставку-форум "Россия", сообщил журналистам директор Фонда регионального развития Бурятии Гэсэр Доржиев.

"Перед праздником Белого месяца провели традиционный обряд освящения Хий Морин. В рамках работы павильона нашей республики на выставке "Россия" мы проводим такую акцию: даем возможность верующим буддистам запустить освященный Хий Морин, направим на ВДНХ 500 ритуальных флажков", - отметил Доржиев.

Флажки с мантрами, или как еще их называют воздушные кони удачи, освятили в буддийском монастыре "Хамбын сумэ" "Жанчуб Допанхан", который расположен в микрорайоне Верхняя Березовка в Улан-Удэ. "Хий Морин - это "конь удачи", состоящий из пяти элементов, они дают человеку силу. На флажке нужно написать свое имя. Потом эти Хий Морин привезут обратно в Бурятию, и мы будем вывешивать их на территории нашего комплекса", - пояснили в дацане.

Ранее министр культуры республики Соелма Дагаева сообщила ТАСС, что с 11 по 18 февраля на выставке-форуме "Россия" в Москве пройдут праздничные мероприятия в связи с Сагаалганом, который наступает 10 февраля. Бурятия представит обширную программу на ВДНХ - все желающие смогут познакомиться с бурятской культурой, попробовать традиционные блюда, посетить мастер-классы, научиться играть в игры народов Бурятии и танцевать ёхор. Кроме того, состоится концерт "Сагаалганай амар мэндэ" и праздничное шествие, которое возглавит Сагаан Убгэн - Белый Старец, являющийся символом Сагаалгана.

10 февраля наступает Новый год по буддийскому календарю - год Синего Дракона. Верующие будут отмечать Сагаалган целый месяц.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.