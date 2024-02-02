На Курилах объявили экстренное предупреждение из-за метели и ветра

По данным МЧС, порывы ветра могут достигнуть 25 м/с

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Спасатели объявили на 3 февраля экстренное предупреждение на территории южной группы Курильских островов в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - сказал собеседник агентства.

По информации местных синоптиков, 3 февраля на территории Южно-Курильского и Курильского районов (вся населенная территория южной группы Курильских островов) ожидаются снег, метель, штормовой ветер с порывами до 25 м/с.

На юге Курильских островов идет снег, наблюдается сильный ветер. Температура воздуха в дневное время - около -7 градусов.