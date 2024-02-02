На фотоконкурсе к 10-летию воссоединения Крыма с Россией подарят отдых на полуострове

В двух номинациях определят по два победителя - авторов любительских и профессиональных фотографий

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство курортов и туризма Республики Крым запустило фотоконкурс к 10-летию воссоединения с Россией, за победу в котором участники получат сертификаты на отдых в отелях региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"К 10-летию воссоединения Крыма с Россией стартовал конкурс фоторабот для фотографов и любителей "Крым в моем сердце". Организатор фотоконкурса, Министерство курортов и туризма Республики Крым, подарит за лучшие фотоработы сертификаты на отдых в отелях Крыма. Участникам фотоконкурса - профессиональным фотографам и любителям - при помощи фотографии предлагается рассказать о своем отдыхе или жизни в Крыму, любимых местах и достопримечательностях", - говорится в сообщении.

В конкурсе объявлено две номинации - "Я и Крым" и "Из Крыма с любовью", в каждой эксперты определят по два победителя, выбрав отдельно лучшее любительское и лучшее профессиональное фото. Также предусмотрена специальная номинация "Народный выбор" для победителя в интернет-голосовании. Сбор заявок и фоторабот продлится до 1 марта 2024 год, положение о конкурсе и форма заявки размещены на Туристическом портале Крыма.

"Мы хотим, чтобы этой весной Крым звучал в сердце каждого россиянина. Патриотизм и чувство сопричастности ко всем событиям, которые происходят в нашей стране, невозможны без Крыма, без понимания его истории и культуры. Наш конкурс направлен на самую широкую аудиторию как участников, так и зрителей. В дни празднования Крымской весны мы покажем лучшие кадры уникального природного и культурного наследия полуострова", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

Оценивать фотоработы будет конкурсный комитет, сформированный из представителей Минкурортов Крыма, ТАСС, "Русского Радио", проекта VK "Места", арт-кластера "Таврида", а также экспертов, искусствоведов, главных редакторов СМИ, профессиональных фотографов, блогеров. Возглавит конкурсный комитет генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. ТАСС выступает генеральным информационным партнером фотоконкурса.