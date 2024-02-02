ЛНР первая из регионов Донбасса и Новороссии приступила к работе в Едином госреестре ЗАГС

Замдиректора Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста РФ Дмитрий Севрюк рассказал, что для этого в республику были командированы сотрудники ЗАГСов Воронежской, Ростовской и Курской областей

ЛУГАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Луганская Народная Республика (ЛНР) первой из регионов Донбасса и Новороссии начала работу в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС), сообщил журналистам замдиректора Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста России Дмитрий Севрюк.

"Луганская Народная Республика первая из новых регионов Российской Федерации приступила к регистрации актов гражданского состояния в Едином государственном реестре ЗАГС. Этому предшествовала масштабная подготовительная работа, проведенная Министерством юстиции Российской Федерации, Федеральной налоговой службой и Министерством юстиции Луганской Народной Республики", - сказал он.

Севрюк рассказал, что для запуска работы Единого госреестра ЗАГС в республику были командированы "наиболее опытные сотрудники" ЗАГСов Воронежской, Ростовской и Курской областей. По его словам, теперь жители региона смогут получить необходимые документы из органов ЗАГС в любой точке России, а в случае, если изначально запись была составлена в отделении ЗАГС другого субъекта РФ, то получить документы можно в любом отделе ЗАГС республики. "Также после регистрации в реестре сведения сразу направляются всем уполномоченным органам государственной власти. <…> Например, после регистрации рождения ребенку в автоматическом режиме присваивается СНИЛС, ИНН, а маме ребенка в личный кабинет на "Госуслугах" поступает сертификат на материнский капитал", - сообщил он.

В свою очередь министр юстиции ЛНР Андрей Гребенщиков отметил, что подключение республики к Единому госреестру ЗАГС дает возможность жителям региона восстановить утраченные документы, "не прибегая к направлению письменных запросов посредством почтовой связи". "Таким образом, использование данных современных технологий позволяет минимизировать личное обращение наших граждан и сокращает количество документов, которые необходимы для выплаты пособий", - подчеркнул он.