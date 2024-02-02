В Новосибирской области показатель младенческой смертности достиг минимума

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, он составил 4 на 1 тыс. родившихся живыми при плановом показателе 4,3

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Младенческая смертность в Новосибирской области за 2023 год достигла минимальных значений, это стало возможным благодаря созданию системы неонатальной помощи, позволяющей выхаживать младенцев весом меньше полукиллограмма, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Создание трехуровневой системы неонатальной помощи, плановая маршрутизация беременных, оснащение и переоснащение родильных домов позволили существенно снизить в регионе смертность детей в возрасте от 0 до 12 месяцев. По предварительным данным, этот показатель составил 4 на 1 тыс. родившихся живыми при плановом показателе 4,3", - сообщили в пресс-службе.

Замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина отметила, что таким образом регион впервые достиг исторического минимума по младенческой смертности. Трехуровневая система неонатальной помощи, созданная в области, предполагает создание медучреждения для всех категорий рожениц. Первый уровень - это медицинские организации для абсолютно здоровых женщин. Второй уровень - это медорганизации, в которых больше диагностических возможностей, больше узких специалистов, есть отделения реанимации новорожденных, готовые к оказанию экстренной помощи, если что-то случается с новорожденным во время родов или после его рождения. Областной перинатальный центр, который заработал в регионе в 2022 году - организация третьего уровня перинатальной помощи.

"В такие центры направляют женщин с риском преждевременных или осложненных родов, риском рождения ребенка с патологией, а также с многоплодной беременностью. В отделении реанимации новорожденных областного перинатального центра выхаживают детей, родившихся на еще более ранних сроках с экстремально низким весом. Были случаи - менее 500 граммов", - добавили в пресс-службе.

По словам замминистра, регион продолжает оснащать и обновлять неонатальную службу. Для этих целей закупили оборудование более чем на 900 млн рублей.