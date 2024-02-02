Коллектив тульского НПО "Сплав" стал первым обладателем ордена "За доблестный труд"

Коллектив наградили за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала РФ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Коллектив тульского Научно-производственного объединения (НПО) "Сплав" им. А. Н. Ганичева стал первым обладателем ордена "За доблестный труд". Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

"За выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала РФ наградить орденом "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "Научно-производственное объединение "Сплав" имени А. Н. Ганичева", - говорится в документе.

Накануне глава государства учредил орден "За доблестный труд". Им награждаются граждане РФ или трудовые коллективы за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, а также за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ.