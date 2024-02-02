В Аргентине рекордный спрос на электроэнергию из-за жары привел к массовым отключениям

Всего без света оставались более 58 тыс. потребителей

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /ТАСС/. Новый рекорд потребления электроэнергии зафиксирован в Аргентине из-за аномальной жары, жители страны столкнулись с массовыми отключениями света. Об этом сообщает издание Clarín со ссылкой на Управляющую компании оптового рынка электроэнергии страны.

"1 февраля 2024 года зафиксирован рекорд потребления электроэнергии - 29 601 МВт", - приводит данные энергокомпания. При этом сообщается, что ранее абсолютный максимум потребления был установлен в марте 2023 года на уровне 29 105 МВт.

По сведениям издания, к рекордному потреблению электроэнергии привела экстремально жаркая погода, наблюдаемая в столичном регионе Аргентины и большей части центра страны. На момент установления рекорда температура достигала отметки 37 градусов Цельсия.

Издание со ссылкой на энергетические компании Edesur и Edenor сообщило, что на фоне повышенного спроса аргентинцы испытывают массовые перебои с поставками электричества. Всего без света оставались более 58 тыс. потребителей.

Страны Латинской Америки столкнулись с рекордно высокими температурами, вызванными климатическим феноменом Эль-Ниньо. В Аргентине зарегистрирована аномальная жара в восьми провинциях республики.