Мишустин сообщил, что россияне получают почти 300 млн услуг в год на "Госуслугах"

Премьер-министр отметил, что аудитория портала - более 100 млн человек

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Почти 300 млн государственных услуг оказывается россиянам через портал госуслуг. Об этом в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty 2024 сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Расширяем функционал отечественного портала госуслуг для удобства граждан. Его аудитория - более 100 млн человек, а за год оказывается почти 300 млн услуг", - сказал он.

Накануне министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в своей презентации обнародовал данные, что порядка 18 млн граждан России имеют биометрический профиль гражданина на "Госуслугах". Также, согласно презентации, государственный цифровой ID (профиль на портале госуслуг) имеют 110 млн россиян, цифровые копии личных документов взамен бумажных оформлены у 19 млн граждан, а электронную подпись для мобильных устройств оформили 10 млн человек.