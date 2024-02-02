На Сахалине объявили предупреждение об опасной ледовой обстановке

По данным МЧС, в дни опасной ледовой обстановки спасателям приходится снимать с оторванных льдин сотни человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Спасатели объявили на 3 февраля предупреждение об опасной ледовой обстановке на Сахалине.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, 3 февраля в заливе Мордвинова припай устойчив от 4 км до мыса Свободный на удалении от берега 500 м. "На остальных участках выходить на лед опасно", - сказали в управлении.

В зимнее время на Сахалине рыбаки-любители отправляются на подледную рыбалку, часто игнорируя предупреждения спасателей. В дни опасной ледовой обстановки спасателям приходится снимать с оторванных льдин сотни человек, есть также случаи гибели.