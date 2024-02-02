В Челябинске состоялось торжественное открытие телеканала "Урал-24"

Он вещает в кабельных сетях, а также на сайтах филиалов ВГТРК в УрФО, урал-24.рф и на федеральной онлайн-платформе "Смотрим"

ЧЕЛЯБИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Объединяющий в единое информационное пространство все регионы Уральского федерального округа круглосуточный телеканал "Урал-24" торжественно открыли в Челябинске, сообщил заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Ранее телеканал работал в тестовом режиме.

На торжественную церемонию открытия канала и обновленной мультимедийной студии ГТРК "Южный Урал" приехали представители 15 филиалов ВГТРК.

"Предмет нашей гордости - создание телеканала "Урал-24", который объединяет все субъекты Уральского федерального округа. Это была непростая задача", - сказал на церемонии открытия Сабитов.

В руководстве ГТРК "Южный Урал" рассказали ТАСС, что производством контента для нового телеканала занимаются шесть филиалов ВГТРК в Уральском федеральном округе: ГТРК "Урал", ГТРК "Южный Урал", ГТРК "Регион Тюмень", ГТРК "Курган", ГТРК "Югория", ГТРК "Ямал". Ежесуточно в эфир выходят четыре выпуска информационной программы "Вести УрФО" и 24 информационных выпуска регионов УрФО. Также в сетке информационного вещания есть интервью, прямые трансляции, документальные проекты, ток-шоу. Тематический блок представлен программами о здоровье, образовании, культуре, туризме и спорте.

В компании добавили, что "Урал-24" вещает на сайте урал-24.рф, на сайтах филиалов ВГТРК в УрФО, на федеральной онлайн-платформе "Смотрим", в кабельных сетях.

"Сегодня знаковое событие для жителей Челябинской области, Уральского федерального округа. Сделан шаг к новым технологиям, современному телевидению. Очень горд тем, что именно из Челябинска будет вестись показ этого телеканала", - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Телевизионный павильон

Также состоялось открытие обновленной мультимедийной студии ГТРК "Южный Урал". Как рассказали ТАСС в компании, телевизионный павильон площадью 300 кв. м оснащен новейшим оборудованием. В новой телестудии есть семь медиаэкранов, один из которых занимает целую стену. Особенность проекта - эффектный стеклянный пол, способный выдержать вес автомобиля. Специальный телевизионный кран со стрелой, выдвигающейся на пять метров, создает эффект полета камеры над пространством.

"Эта универсальная и просторная телестудия - один из самых масштабных проектов ГТРК "Южный Урал" за последние годы. Он реализован при поддержке правительства Челябинской области, губернатора Алексея Текслера и руководства ВГТРК - генерального директора Олега Добродеева и заместителя генерального директора - начальника регионального департамента ВГТРК Рифата Сабитова. Главная особенность новой студии заключается в том, что в ней нет слепых зон, камера может работать на 360 градусов, здесь продуман каждый сантиметр", - рассказала директор ГТРК "Южный Урал" Евгения Дмитренко.

Заместитель полномочного представителя президента России в УрФО Борис Кириллов сообщил журналистам, что новую студию отличает уникальное оформление. "Нет аналогичных студий ни в одном из регионов УрФО", - отметил он.

О компании

ГТРК "Южный Урал" - один из самых крупных в Челябинской области медиахолдингов. Ресурсы ГТРК включают в себя три телеканала ("Россия-1", "Россия-24", "Урал-24"), четыре радиостанции, сайт Cheltv.ru и газету "Программа телевидения и радио". Вещание ГТРК "Южный Урал" охватывает 98,94% населения Челябинской области. Региональный медиахолдинг вошел в состав первого цифрового мультиплекса с общероссийскими обязательными общедоступными каналами.