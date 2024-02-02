В Москве в 2024 году установят около 200 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов

Размещаемые в столице зарядки для транспорта устойчивы к жаре и холодам

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Около 200 ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) для электробусов планируется установить вдоль маршрутов городского транспорта и на конечных станциях в 2024 году в Москве, об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"В этом году в Москве планируется установить около 200 ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) для электробусов. Они появятся вдоль маршрутов городского транспорта и на конечных станциях", - говорится в сообщении.

В департаменте рассказали, что размещаемые в столице зарядки для транспорта универсальны - они подходят для разных моделей электробусов. Кроме того, они устойчивы к жаре и холодам.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, к настоящему времени в городе уже установлены более 340 зарядных станций. "Мы продолжаем подключать новые УБЗС и увеличивать их число. Это позволяет выводить современную технику на маршруты, чтобы поездки становились еще комфортнее, а влияние на экологию снижалось. Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин", - привели в тексте слова Ликсутова.

Он подчеркнул, что Москва лидирует в Европе по развитию городского электротранспорта. С 2018 года в столице на маршруты вместо автобусов вышли более 1,4 тыс. электробусов.