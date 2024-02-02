В двух селах Белгородской области после обстрела восстановили электроснабжение

Под отключение попали абоненты нескольких улиц

ТАСС, 2 февраля. Энергетики восстановили электроснабжение в селах Мокрая Орловка и Дроновка Грайворонского округа Белгородской области после обстрела со стороны Украины 1 февраля. Об этом написал в пятницу в Telegram-канале глава администрации округа Геннадий Бондарев

"Вчера в результате обстрела со стороны Украины было нарушено электроснабжение в селах Мокрая Орловка и Дроновка. Оперативно и слажено бригада РЭС восстановила электроснабжение в этих селах", - написал он.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попали абоненты нескольких улиц.