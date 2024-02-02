Путин отметил уникальный вклад Велихова в укрепление традиции школы теоретической физики

Президент отметил, что плодотворная общественная, просветительская, педагогическая работа академика, его деятельная поддержка молодых талантливых исследователей заслуживает самого искреннего признания

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил академика Российской академии наук (РАН), почетного президента Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Евгения Велихова с днем рождения, отметив его уникальный вклад в укрепление традиций отечественной школы теоретической физики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сердечно поздравляю вас с днем рождения. Ученый с мировым именем, истинный подвижник и новатор, вы внесли уникальный вклад в укрепление легендарных традиций отечественной школы теоретической физики, многое сделали для развития национальной академии наук, знаменитого Курчатовского института", - говорится в поздравлении главы государства.

Путин подчеркнул, что плодотворная общественная, просветительская, педагогическая работа Велихова, его деятельная поддержка молодых талантливых исследователей заслуживает самого искреннего признания. Президент пожелал академику здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 г. в Москве. Российский физик и общественный деятель, является академиком РАН, Героем Социалистического Труда (1985), Героем Труда РФ (2020). Директор (1989-1991), президент (1992-2015), с 2015 г. - почетный президент НИЦ "Курчатовский институт". Секретарь (2006-2014), с 2014 г. - почетный секретарь Общественной палаты РФ. Лауреат Ленинской премии (1984) и Государственной премии РФ (1997, 2002) .