В Москве за год сократилось количество ДТП с участием такси

С января по декабрь 2023 года на территории города зарегистрировали почти 1,8 тыс. таких аварий

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Количество ДТП в Москве с участием такси, а также число пострадавших в них людей в прошлом году сократилось, однако увеличилось число погибших.

"С января по декабрь 2023 года на территории столицы зарегистрировано 1 797 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей такси, в которых 41 человек погиб и 2 118 получили ранения различной степени тяжести", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. За 2022 год в Москве произошло 1 924 ДТП с участием такси, ранены - 2 313 человек, погибли - 30.

Как отметили в ГИБДД, в прошлом году сотрудники ДПС пресекли более 364 тыс. нарушений, допущенных водителями такси. В частности, были выявлены неисправности, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, отсутствовали необходимые документы. Кроме того, у водителей не была оформлена диагностическая карта. Также установлены водители с признаками опьянения и без прав.

В Госавтоинспекции добавили, что по итогам прошедшего года в столице увеличилось количество ДТП с участием автомобилей каршеринга. "С участием автомобилей краткосрочной аренды по итогам прошлого года зарегистрировано 454 ДТП, в которых 16 человек погибли и 537 получили ранения", - сообщили в пресс-службе. В 2022 году таких ДТП было зарегистрировано 392, пострадавших и погибших - 457 и 20 человек соответственно.

В пресс-службе пояснили, что за этот период автоинспекторы пресекли более 128 тыс. административных правонарушений, допущенных водителями каршеринга, в том числе связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения, отсутствием у водителя права управления транспортным средством, а также с отсутствием соответствующего аккаунта либо с подложным аккаунтом.