Китайский Дед Мороз приедет в усадьбу к московскому 10 февраля

Посетители усадьбы смогут принять участие в мастер-классах по каллиграфии и китайской живописи, а также увидят настоящую китайскую чайную церемонию

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Китайский Дед Мороз Шань Дань Лаожен приедет в Московскую усадьбу зимнего волшебника 10 февраля на празднование китайского Нового года, сообщила пресс-служба усадьбы.

"На один день 10 февраля Московская Усадьба Деда Мороза наполнится яркими красками Китая: гирляндами из красных фонариков, драконами и золотыми монетами, здесь широко отметят китайский Новый год <...>. Не обойдется и без сюрпризов: в гостях у московского Деда Мороза побывает его восточный коллега Шань Дань Лаожен. Главный Дед Мороз столицы не только познакомит гостя с жизнью в волшебной резиденции, но и подарит ему свои любимые песни. Программа завершится большим концертом, который начнется в 18:00, шоу барабанщиков и световым шоу", - сказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что посетители усадьбы смогут принять участие в мастер-классах по каллиграфии и китайской живописи, увидят настоящую китайскую чайную церемонию и смогут погрузиться в мир сказок и древних преданий вместе с издательством "Детская литература". Мероприятия бесплатны для посещения и пройдут с 14:30 до 18:30, на отдельные события требуется предварительная электронная регистрация.

Центральным местом празднования станет главная сцена Московской усадьбы Деда Мороза, на которой с 14:00 до 19:30 пройдут выступления лучших китайских и российских танцевальных и вокальных коллективов. Гости праздника смогут увидеть выступления детского ансамбля "Хуасин", коллектива "Золотой дракон" и финалистки 10-го сезона шоу "Голос. Дети" Сюй Мохань. Кроме того, перед зрителями выступят мастера китайского искусства ушу, а все желающие смогут освоить современные китайские танцы и принять участие в традиционных забавах.