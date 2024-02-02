Кличко заявил, что Украине нужна новая мобилизация для ротации военнослужащих

Мэр Киева отметил, что из бюджета города выделено около €170 млн для поддержки ВСУ

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Украине нужна новая мобилизация, это позволит провести ротацию личного состава вооруженных сил на передовой. Такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому журналу Le Point.

"Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат на линии фронта", - сказал мэр.

По его словам, пока мобилизованы 100 тыс. киевлян, мужчин и женщин. Из бюджета столицы выделены около 7 млрд гривен (примерно €170 млн) "для поддержки армии" Украины.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки вручают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Как сообщило издание "Страна" со ссылкой на пограничников, уклонисты на Украине начали использовать средства маскировки под животных, чтобы незаметно пересечь границу.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. Тем не менее в декабре прошлого года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. После этого правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации. По данным украинских СМИ, этот законопроект может быть рассмотрен Верховной радой в первом чтении 6 февраля.