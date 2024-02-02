В Белгороде в 2024 году отреставрируют памятник советскому генералу Апанасенко

Монумент ни разу не ремонтировался с момента установки

ТАСС, 2 февраля. Монумент советскому генералу Иосифу Апанасенко, который в период Курской битвы был заместителем командующего Воронежским фронтом, планируют отреставрировать в 2024 году в Белгороде, сообщил в Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

"Отремонтируем памятник советскому военачальнику, генералу армии Иосифу Апанасенко, расположенный на Вокзальной площади. Монумент был установлен в 1949 году. Является объектом культурного наследия", - написал он.

По словам Демидова, памятник ни разу не ремонтировался с момента установки. Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэрии, работы планируется провести в 2024 году.

Иосиф Родионович Апанасенко (1890-1943) - генерал армии, в период Курской битвы был заместителем командующего Воронежским фронтом. 5 августа 1943 года, объезжая перед боем исходные позиции, он был смертельно ранен и в тот же день скончался. Апанасенко похоронили со всеми почестями в сквере на площади Революции в Белгороде. После похорон было обнаружено его посмертное завещание, в котором он просил в случае гибели похоронить его в родном Ставрополе. В 1947 году останки были перезахоронены в Ставрополе.