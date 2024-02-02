В Вене прошла конференция о советских военнопленных концлагеря Маутхаузен

Мероприятие было приурочено к годовщине побега советских офицеров из концлагеря в начале февраля 1945 года

ВЕНА, 2 февраля. /ТАСС/. Конференция, посвященная судьбе советских военнопленных в концлагере Маутхаузен, прошла в Российском центре науки и культуры в Вене. Мероприятие было приурочено к годовщине побега советских офицеров из концлагеря в начале февраля 1945 года.

Как рассказал участникам конференции вице-президент международного комитета "Маутхаузен" Алексей Конопатченков, Маутхаузен функционировал в 1938-1945 годах. С лета 1944 года в блок № 20 нацисты стали перемещать пленных офицеров, бежавших из других лагерей. Барак стал чем-то вроде лагеря в лагере, так как был обнесен дополнительной стеной. Другие узники не знали, кто в нем находится. Самих пленных из "блока смерти" не отправляли на работы, а мучили голодом и физическими упражнениями. В таких условиях люди погибали через несколько дней или недель. Поэтому военнопленные решились на побег феврале, не дожидаясь весны.

По разным данным, за время существования блока в нем могли погибнуть до 6 тыс. солдат и офицеров Красной Армии.

Работа по установлению судеб узников "блока смерти" и поиску их родственников ведется по сей день. Московский авиационный институт и исследовательский центр "Память" составили список на русском языке из более 500 фамилий. По словам руководителя поискового проекта МАИ Александра Грибовского, список постоянно обрабатывается и дополняется документами из интернациональных архивов.

Массовый побег советских военных из Маутхаузена состоялся в ночь на 3 февраля 1945 года. Его совершили более 400 узников. Нацисты организовали операцию по их поимке, вошедшую в историю как "Охота на зайцев в округе Мюльфиртель". В этой облаве участвовали отряды СС, народного ополчения "Фольксштурм" и местное население, которое обязали задерживать и сообщать о местонахождении сбежавших военнопленных. Почти все они были пойманы и зверски убиты на месте, спастись удалось по меньшей мере девяти бежавшим.