ДНР, Херсонская и Запорожская области подключатся к госреестру ЗАГС в первой половине года

ЛНР уже подключили к системе

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика, Херсонская и Запорожская области в первой половине 2024 года подключатся к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния, сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС выступает оператором системы).

"Работы по подключению органов ЗАГС к ЕГР ЗАГС ведутся в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях и будут завершены в первой половине 2024 года", - отметили в пресс-службе.

При этом Луганская Народная Республика стала первой из регионов Донбасса и Новороссии, которая начала работу в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. За первые четыре дня работы в системе уже зарегистрировано более 600 записей.

"Благодаря централизованному предоставлению сведений оператором данные из новых записей уже на следующий день после подписания сотрудником ЗАГС рассылаются заинтересованным органам власти. Таким образом запускается целый комплекс связанных с событием услуг. Например, на основе сведений о рождении ребенка налоговые органы проактивно присваивают ребенку номер налогоплательщика, социальный фонд - СНИЛС, фонд медицинского страхования - медицинский полис", - уточнили в ФНС.

Ранее о подключении ЛНР к Единому государственном реестру записей актов гражданского состояния журналистам сообщил замдиректора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста России Дмитрий Севрюк.