Власти Москвы предоставят выплаты ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы

Размер выплаты составит 6 тыс. рублей, включая оплату почтовых услуг по доставке

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. ветеранов-севастопольцев получат выплаты от правительства Москвы к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в этом году они составят 6 тыс. рублей, включая оплату почтовых услуг. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"По многолетней традиции инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получают от правительства Москвы единовременную материальную помощь ко Дню Победы. В этом году размер выплаты составит 6 тыс. рублей, включая оплату почтовых услуг по доставке. Распоряжение о предоставлении в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне трансферта бюджету города Севастополя подписал Сергей Собянин. Выплаты получат свыше 1,7 тыс. севастопольцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о размерах аналогичной выплаты ко Дню Победы москвичам - ветеранам войны и труженикам тыла - будет принято в ближайшее время.