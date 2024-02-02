В РФ искусственный интеллект помог увеличить долю успешных записей к врачу на 198% за год

ИИ разгружает участковых терапевтов, обзванивая пациентов и напоминая о визитах к врачу, переводит голосовые сообщения в текстовые, что помогает врачам при заполнении медицинских карт

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Доля успешных записей к врачу через портал "Госуслуги" за год увеличилась на 196% благодаря внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

В сентябре 2022 года был запущен федеральный проект "Инцидент № 38" для решения проблем, возникающих при записи пациентов через Единый портал государственных услуг. Целью этого проекта является исправление организационных и технических ошибок. Методические рекомендации по организации записи на прием к врачу, внедрение которых пилотируется в 52 субъектах РФ разработали эксперты ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России.

"Искусственный интеллект сегодня помогает здравоохранению не только с точки зрения клинической составляющей, но и с точки зрения организационной составляющей, - сказал Пугачев. - Мы за год в рамках федерального инцидента по записи на прием к врачу очень существенно, на 196%, увеличили долю успешных записей к врачу на портале "Госуслуг". И отчасти здесь тоже есть заслуга искусственного интеллекта, потому что один из каналов - это кол-центры, в которые внедряются голосовые помощники".

Пугачев добавил, что ИИ также разгружает участковых терапевтов, обзванивая пациентов и напоминая о визитах к врачу. Кроме того, еще одним активно внедряемым направлением является перевод голосового сообщения в текстовый, который помогает врачам при заполнении медицинских карт, он уже используется в шести регионах, отметил замминистра.

По словам Пугачева, искусственный интеллект также внедряется в работу с медицинскими картами. "Анализ, выявление профилей риска, постановка предварительного диагноза, помощь врачу. Здесь у нас решений меньше, но они тоже внедряются по всей стране. Треть регионов такие решения на сегодняшний день уже используют и применяют", - сказал он во время одной из сессий Дня здоровья на форуме-выставке "Россия".

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.