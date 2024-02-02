На Кубани продлили штормовое предупреждение по непогоде

Оно будет действовать до 6 февраля

КРАСНОДАР, 2 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае до 6 февраля сильные дожди со снегом, которые могут спровоцировать подъемы уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону, объявлено штормовое предупреждение. Ранее на Кубани объявили штормовое предупреждение из-за непогоды до 2 февраля включительно.

"В течение суток 3, 4 и 5 февраля, а также ночью и утром 6 февраля местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-23 м/с, 4 и 5 февраля, а также ночью и утром 6 февраля в отдельных районах края 24-29 м/с", - говорится в сообщении.

На реках ожидаются подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.