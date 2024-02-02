Кадыров объявил 2024-й в Чечне Годом истории, архитектуры и культурного наследия

Оргкомитет для разработки плана мероприятий в регионе создадут до 5 февраля

ГРОЗНЫЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 2024 год в республике Годом истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа.

"В целях сохранения исторической памяти, возрождения и привлечения внимания общественности к историко-культурному наследию чеченского народа постановляю объявить 2024 год в Чеченской Республике Годом истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа", - говорится в указе главы региона.

До 5 февраля будет образован оргкомитет, который разработает план мероприятий.

2023 год указом главы региона Рамзана Кадырова был объявлен Годом чеченского языка. В регионе провели комплексную работу в целях сохранения и развития родной речи, а также приобщения к ней подрастающего поколения.