В Ростове-на-Дону более 200 жителей частично обрушившегося дома обратились за выплатами

Из 140 собственников 33 человека оказались согласны с размером возмещения за изымаемые помещения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Более 200 жителей аварийного дома в Ростове-на-Дону, в котором 27 января обрушился один из подъездов, подали заявления на выплату материальной помощи. Об этом сообщили в городской администрации.

"За единоразовой помощью на сегодня обратились 202 заявителя, из них 169 - уже получили выплаты. По всем интересующим вопросам можно обратиться в управление социальной защиты населения Ворошиловского района города", - говорится в сообщении.

Из 140 собственников 33 человека согласны с размером возмещения за изымаемые помещения. Из 15 нанимателей три семьи уже расселили.

Ранее глава горадминистрации Алексей Логвиненко сообщал, что специалисты Донского государственного технического университета в течение недели исследуют здание, чтобы понять, можно ли войти в уцелевшие части помещения. В маневренном фонде на улице Уланской, 15 находятся 28 семей в составе 63 человек. Все они обеспечены питанием и предметами первой необходимости.