Музыкальный фестиваль впервые пройдет в Уфе и Красноярске

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль VK Fest в 2024 году пройдет с 1 июня по 14 июля в пяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, на федеральной территории Сириус, в Уфе и Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

"В 2024 году VK Fest пройдет с 1 июня по 14 июля. <...> VK Fest впервые пройдет в Уфе, одном из самых музыкальных городов России, и в Красноярске - крупнейшем образовательном, культурном и туристическом центре Восточной Сибири", - отмечается в сообщении.

1 июня фестиваль пройдет в Уфе, 8 июня - в Красноярске, 15 июня - в Сириусе, 29-30 июня в Санкт-Петербурге, а 13-14 июля - в Москве. Площадки проведения фестиваля во всех пяти городах будут известны позднее. Билеты на VK Fest уже доступны на официальном сайте фестиваля.

В 2023 году VK Fest впервые прошел в пяти городах и длился месяц. Его посетили более 200 тыс. человек. Общая продолжительность фестиваля составила 66 часов, он объединил более 500 исполнителей, установив рекорд России по количеству выступающих артистов.