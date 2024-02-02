Образовательную программу предмета "Труд" в школах утвердят к лету

Этот учебный предмет становится обязательным с 1 сентября

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Федеральная образовательная программа предмета "Труд (технология)", который вернется в российские школы с 1 сентября 2024 года, будет утверждена к 1 июня, сообщила в пятницу председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова.

"ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты - прим. ТАСС) в части этого предмета уже находятся в Минюсте. Дальше будет утверждена федеральная основная образовательная программа. Насколько я помню, к 1 июня она уже должна быть утверждена", - сказала Казакова во время круглого стола комитета, посвященного образовательной программе предмета "Труд (технология)".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "Об образовании в РФ", согласно которым, в частности, учебный предмет "Труд (технология)" становится обязательным с 1 сентября 2024 года. В число обязательных войдут модули "Производство и технологии", "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов", "Компьютерная графика. Черчение", "Робототехника", "3D-моделирование, прототипирование, макетирование". К модулям по выбору относятся "Автоматизированные системы", "Животноводство", "Растениеводство", отмечали в пресс-службе Минпросвещения РФ.