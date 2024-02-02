Строгого разделения урока труда для мальчиков и девочек не будет

В Минпросвещения сообщили, что это будут решать школы и родители в индивидуальном порядке

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Уроки "труда", которые вернутся в российские школы с 1 сентября, не будут строго разделяться для мальчиков и девочек, это будут решать школы и родители в индивидуальном порядке. Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

Таким образом, по ее словам, если мальчик захочет изучать особенности пищевых технологий и обработки продуктов, у него будет такая возможность.

"Деление на подгруппы осуществляется по запросу, по заказу, по решению самой образовательной организации, и это, как правило, решается с родительским сообществом. Самое важное - учесть возможность изучения модулей всеми желающими. Нельзя сказать, что традиционная наша практика, когда изучение пищевых технологий и технологий текстильных материалов было только у девочек, а обработка дерева у мальчиков, была плохой практикой, но в случае если есть потребность, чтобы научились готовить, обрабатывать продукты питания, знать, как строится рацион, и мальчики тоже, такая возможность должна быть", - сказала Васильева на круглом столе в Госдуме на тему "Образовательная программа учебного предмета "Труд (технология)".