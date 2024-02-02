В Северной Осетии уровень безработицы снизился до 0,8% по итогам 2023 года

За год в регионе трудоустроили 2 657 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы по Северной Осетии по итогам 2023 года снизился до 0,8%, сообщила ТАСС заместитель председателя комитета по занятости населения Элла Авакова.

"Динамика показателей рынка труда направлена на улучшение ситуации. В настоящее время численность зарегистрированных безработных граждан в республике составляет 2 487 человек, что ниже показателя конца 2022 года на 526 человек. И, соответственно, уровень регистрируемой безработицы на текущий момент снизился на 0,2 п.п. и составил 0,8%", - сказала Авакова.

Всего в 2023 году были трудоустроены 2 657 человек, в том числе на постоянную работу - 1 136 человек.

В республике сохраняется дефицит кадров в сфере промышленного производства, образования и здравоохранения. По итогам года база данных службы занятости располагала сведениями о наличии 1 571 вакансии. Больше всего вакансий среди заявленных работодателями в таких профессиях, как бухгалтер, врач, инженер, медицинская сестра, педагог, слесарь, уборщик производственных и служебных помещений, учитель. Наибольшая напряженность на рынке труда отмечается в Дигорском районе республики, где коэффициент напряженности достиг 22,7 единиц.

"Мы прилагаем усилия для снижения безработицы в республике. Так, в 2023 году, в том числе продолжили направлять на обучение безработных граждан, и его прошли 380 человек. Также в районах и во Владикавказе проводятся масштабные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, оказывается помощь в профессиональной ориентации граждан", - отметила Авакова.