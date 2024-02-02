Французские фермеры пригрозили возобновить протест, если власти не выполнят обещания

Глава Национальной федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо сообщил, что на следующей неделе аграрии вернутся на свои фермы и будут ожидать обещанных властями мер поддержки

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Французские аграрии заявили, что возобновят протестные акции в полную силу, если власти до начала лета не выполнят свои обещания.

"Если все объявленные меры останутся лишь на словах, если ни один из объявленных законов не будет принят до июня, фермеры вернутся на улицы", - заявил глава Национальной федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо в эфире телеканала BFMTV.

Он отметил, что на следующей неделе аграрии вернутся на свои фермы и будут ожидать обещанных властями мер поддержки.

Лидеры крупных объединений фермеров во Франции - Национальной федерации профсоюзов фермеров и "Молодых фермеров" - призвали участников протестов приостановить акции с блокированием дорог после очередного пакета мер, объявленного в четверг премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

На пресс-конференции, посвященной срочным мерам поддержки французских фермеров, глава кабмина заверил, что власти зафиксируют в законе принцип "продовольственного суверенитета", чтобы защитить французских сельхозпроизводителей. Также он пообещал выделить €150 млн для поддержки животноводческой отрасли, усилить контроль за выполнением закона о справедливом вознаграждении для фермеров со стороны промышленных компаний и дистрибьюторов. Атталь пообещал жестко контролировать запрет на импорт продукции, произведенной с применением запрещенного во Франции пестицида - тиахлоприда.

Отдельно премьер-министр заявил, что французские власти добились первых результатов в ходе переговоров с Европейским союзом по ограничению ввоза сельхозпродукции с Украины. Позже президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении ввести пошлины на некоторые украинские товары в случае их закупки сверх установленных лимитов, а также механизм защиты европейских рынков от дестабилизации из-за попадания на них украинского зерна.