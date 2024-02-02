На "Гостехе" запустят сервис по цифровизации группового безвизового туробмена

Минэкономразвития намерено добиваться упрощения порядка оформления электронных виз в Россию

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ ведет работу по цифровизации оформления безвизовых туристических групп из Китая и Ирана, соответствующий сервис планируется запустить на платформе "Гостех". Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев.

"Мы сейчас ведем работу по созданию сервиса по цифровизации этого процесса. Все необходимые решения уже подготовлены. Это будет сервис на базе "Гостеха", чтобы сделать этот процесс прозрачным: от подачи списков туроператорами до доведения этих списков до пограничников", - сказал Кондратьев в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму.

Он отметил, что Минэкономразвития также будет добиваться упрощения порядка оформления электронных виз в Россию.

С 1 августа 2023 года РФ и КНР принимают группы туристов на взаимной основе в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах. Безвизовый групповой туробмен с 1 августа также запустили между Россией и Ираном.