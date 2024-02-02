Глава МЧС передал в ГУ по Калужской области новую спецтехнику

В регион поставили автомобиль первой помощи, самосвал "Камаз", полноприводный тягач МАЗ, а также три пожарные автоцистерны и аварийно-спасательный автомобиль разминирования на шасси ГАЗ

КАЛУГА, 2 февраля. /ТАСС/. Автопарк ГУ МЧС России по Калужской области пополнился новыми пожарно-спасательными машинами.

Глава МЧС России Александр Куренков во время рабочей поездки в Калужскую область вместе с главой региона Владиславом Шапшой вручили ключи и сертификаты от новой спецтехники и оборудования пожарным и спасателям. "Сегодня передана современная техника различного назначения. Уверен, что в руках настоящих профессионалов своего дела она позволит повысить оперативность реагирования на любые происшествия и внесет вклад в обеспечение безопасности населения региона", - сказал глава министерства.

В регион привезли автомобиль первой помощи, самосвал "Камаз" и полноприводный тягач МАЗ, который поможет доставлять крупногабаритную технику к месту чрезвычайной ситуации, а также три пожарные автоцистерны и аварийно-спасательный автомобиль разминирования на шасси ГАЗ.

Куренков также вручил ведомственные награды 14 сотрудникам. Он также оценит работу регионального Центра управления в кризисных ситуациях, посетит тренировку детско-юношеской команды по пожарно-спасательному спорту и обсудит с губернатором вопросы дальнейшего взаимодействия в области защиты населения и территорий.

Общая группировка сил и средств пожарной охраны в Калужской области составляет более 3,3 тыс. человек и более 570 единиц техники.