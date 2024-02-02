Бывший американский военный Скотт Риттер в январе посетил Донбасс

Он передвигался на бронированном автомобиле в сопровождении вооруженной охраны

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший разведчик морской пехоты США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер в январе совершил поездку в Донецк и Луганск. Соответствующие кадры показал телеканал "Россия-24".

Как уточняется в репортаже, Риттер передвигался на бронированном автомобиле в сопровождении вооруженной охраны. "Это мой первый приезд в Донбасс. Я видел телевизионные сюжеты и читал, что пишут другие журналисты, но при этом находился в тысячах миль от этого места, был у себя дома в Америке. Для аналитика очень важно своими глазами увидеть то, что происходит. Поэтому для меня было крайне важно посетить Донбасс, самому увидеть, прочувствовать", - отметил он.

В беседе с журналистом телеканала Риттер также прокомментировал постоянно звучащие заявления украинских властей и СМИ о том, что российские войска обстреливают Донецк. "Я был артиллеристом в морской пехоте, это была моя специальность. Профессионалы никогда не будут бить по цели, если перед ними есть гражданское население, - указал он. - Они будут бить с флангов, но не через них. А русские - профессионалы. Я никогда не верил в то, что российская армия бьет по Донецку".

Риттер также высказал мнение, что Россия стратегически уже победила в конфликте. "Существует большая корреляция войск. Россия набирает мощь, а Украина, наоборот, свою силу теряет. Это стратегический взгляд, - полагает он. - Но если поехать на фронт и спросить российского солдата <...>, выиграл ли он уже, он скажет нет, потому что остались еще украинские солдаты, которые собираются стрелять. Поэтому для бойцов на линии фронта война не окончена, для граждан Донецка война еще не окончена. Предстоит много боев, много страданий. <...> Россия единственная, кто говорит правду, и правда на стороне России".

На вопрос, будет ли безопасно возвращаться в США после визита в Донбасс, Риттер ответил: "Я американский журналист. Это моя работа. Можно работать, можно смотреть".