Армения направила РФ запрос об экстрадиции брата бывшего главы СНБ республики

Карена Ванецяна обвиняют в отмывании средств при приобретении 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината для бывшего посла Армении в Ватикане Микаэля Минасяна

ЕРЕВАН, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении направила в Россию запрос об экстрадиции бизнесмена Карена Ванецяна - брата бывшего главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Генеральная прокуратура Республики Армения в целях привлечения к ответственности Карена Ванецяна, разыскиваемого компетентными органами Армении, направила запрос об экстрадиции в Генеральную прокуратуру Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Карен Ванецян - собственник компании, производящей масло "Олейна" в РФ, - является гражданином Армении и Швейцарии, его обвиняют в отмывании средств при приобретении 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината для бывшего посла Армении в Ватикане Микаэля Минасяна.

30 января Ванецян был задержан в Москве, но позже был отпущен на свободу. Согласно заявлению его адвокатов, бизнесмен не был в Армении с 14 сентября 2021 года, он занимается крупной предпринимательской деятельностью в ряде стран, включая Россию. Защита бизнесмена утверждает, что решение о заочном аресте Ванецяна принято в Армении с множеством процессуальных нарушений. В настоящее время оно обжаловано в Кассационном суде и не вступило в законную силу.