Освобожденная из плена ХАМАС Труфанова просит РФ спасти остальных заложников в Газе

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россиянка Елена Труфанова благодарна властям РФ за меры, благодаря которым ее удалось вызволить из плена ХАМАС, и простит помочь с освобождением остающихся в Газе заложников.

30 ноября движение ХАМАС заявило об освобождении двух заложниц с российским гражданством Елены Труфановой и ее матери Ирины Татти "в ответ на усилия президента России" Владимира Путина. "Я приехала сюда, в Москву, чтобы сказать слова благодарности от всего сердца российскому правительству и лично Владимиру Владимировичу Путину за наше освобождение. Я знаю, что мы вышли на свободу благодаря усилиям российского правительства", - сказала она пресс-конференции в ТАСС, посвященной вызволению заложников из сектора Газа.

"К сожалению, в руках ХАМАС все еще остается мой единственный сын, гражданин России Александр Труфанов. Я очень прошу российское правительство и лично Владимира Владимировича Путина продолжаться прилагать все усилия для его освобождения так, как были приложены усилия для освобождения нас, - добавила Труфанова. - Я очень прошу продолжить начатое дело".