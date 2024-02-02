В Кривом Роге восстановили подачу электроэнергии после повреждения подстанции

Продолжаются восстановительные работы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Подачу электроэнергии для всех абонентов, оставшихся без электричества в результате повреждения подстанции в Кривом Роге Днепропетровской области на востоке Украины, восстановили. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

"В Кривом Роге энергетики заживили всех обесточенных <...> потребителей. Также со светом шахта и котельная. Продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как сообщила ранее энергетическая компания "Укрэнерго", в Кривом Роге была повреждена подстанция, потребители оставались без света. Позднее глава городского совета обороны Александр Вилкул информировал, что без электричества остались 100 тыс. абонентов в трех районах Кривого Рога, к утру удалось возобновить подачу электроэнергии для 60 тыс. из них. В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в городе.