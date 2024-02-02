Облившая краской икону со Сталиным в Грузии активистка получила пять дней заключения

По данным телеканала "Мтавари Архи", Нате Перадзе назначено наказание по статье Кодекса об административных правонарушениях за мелкое хулиганство

ТБИЛИСИ, 2 февраля. /ТАСС/. Тбилисский городской суд приговорил к пяти дням заключения активистку Нату Перадзе, облившую краской икону Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы - Самеба, на которой был изображен Иосиф Сталин. Об этом сообщил телеканал "Мтавари Архи".

По данным телеканала, пятидневное заключение присуждено Перадзе по статье Кодекса об административных правонарушениях за мелкое хулиганство. Сама Перадзе написала на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что ее "отправляют в тюрьму".

Экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун Рождества опубликовал видео из Собора Святой Троицы с изображением иконы, на одном из фрагментов которой можно увидеть Сталина и Матрону Московскую. Присутствие Сталина на иконе вызвало в грузинском обществе оживленную реакцию. Позже Перадзе опубликовала в соцсети кадры с иконой. МВД Грузии возбудило дело по статье о хулиганстве Кодекса административных правонарушений, активистку не задержали.

10 января группа радикально настроенных граждан попыталась ворваться в дом, где проживает Перадзе, однако полиция помешала им это сделать. Они требовали, чтобы против активистки завели не административное, а уголовное дело. Спустя три дня более тысячи граждан провели митинг и шествие в Тбилиси, требуя от властей ужесточить наказание для Перадзе и угрожая, в противном случае, самостоятельно разобраться с активисткой.

Патриархия Грузии 11 января заявила, что икона должна быть переписана, так как факт встречи Сталина со Святой Матроной не доказан и не признан Русской православной церковью, которая признала ее святой. Позже икона пропала из церкви, ее, вероятно, видоизменяют по требованию патриархии.