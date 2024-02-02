В России предмет "Труд" в школах включит в себя модуль технологий БПЛА

В рамках дисциплины также усилили модуль черчения и графической грамоты, отметила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Отдельный модуль, посвященный технологиям беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), как в военных, так и в промышленных целях, будет включен в программу предмета "Труд (технология)" в российских школах. Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

"Большое внимание уделяется технологиям БПЛА. Управление БПЛА от увлечения переходит в промышленную востребованную отрасль. Управление БПЛА - это все, что связано с необходимыми навыками для подготовки к несению военной службы и защиты Родины, это все, что связано с технологиями в сельском хозяйстве, и в транспорте, и в доставке, и в логистике. Поэтому этому модулю - отдельное внимание, отдельное содержание, отдельное материально-техническое обеспечение", - сказала она на круглом столе в Госдуме на тему "Образовательная программа учебного предмета "Труд (технология)".

Кроме того, в рамках "Труда" серьезно усилен модуль черчения и графической грамоты, отметила Васильева. "Есть, абсолютно точно, необходимость в усилении черчения. Черчение и все, что с ним связано, усилено, получает, дополнительные и часы, и дополнительное содержание, в программе это будет отражено, и самое главное - получает связку с профориентацией и миром профессий", - добавила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "Об образовании в РФ", согласно которым, в частности, учебный предмет "Труд (технология)" становится обязательным с 1 сентября 2024 года.

Как сообщали в пресс-службе Минпросвещения, в 1-4-х классах на него будет отводиться час в неделю, в 5-7-х классах - два часа, в 8-9-х - один.