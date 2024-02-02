Гинцбург заявил о продолжении пандемии ковида

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи отметил, что возбудитель никуда не делся

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции еще продолжается, ее возбудитель никуда не делся. Такое мнение высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Михаил Альбертович (Мурашко, министр здравоохранения России - прим. ТАСС) в своем выступлении, с моей точки зрения, очень хорошо и правильно заметил, что прошедшая пандемия, на самом деле - продолжающаяся, потому что возбудитель никуда не делся, его стало только больше, дала мощнейший толчок многим технологическим направлениям в здравоохранении и в науке", - сказал он на Дне здоровья на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.