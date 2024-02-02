Испания в 2023 году приняла рекордные 85 млн иностранных туристов

Общие расходы иностранцев в 2023 году превысили €108,6 млрд

МАДРИД, 2 февраля. /ТАСС/. Испания приняла в 2023 году около 85,1 млн иностранных туристов, увеличив тем самым рекордный допандемийный показатель. Об этом сообщил национальный институт статистики.

По его данным, показатель за 2023 год превосходит уровень 2019 года на 1,9%. Общие расходы гостей из-за рубежа в 2023 году превысили €108,6 млрд, что на 18,2% больше, чем до пандемии ковида.

Как передает агентство EFE, Испания может обойти Францию и впервые в истории стать мировым лидером по числу посетивших ее за год иностранных туристов.