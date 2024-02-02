Жена Николая Дроздова опровергла информацию о госпитализации мужа

По словам Татьяны Дроздовой, он чувствует себя хорошо

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Зоолог и телеведущий Николай Дроздов хорошо себя чувствует, информация о том, что он госпитализирован, не соответствует действительности. Об этом сообщила ТАСС его жена Татьяна Дроздова.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Дроздов госпитализирован в Москве.

"Это неправда. Николай Николаевич хорошо себя чувствует, вот, едем в машине с ним рядом", - рассказала она.

Дроздову 86 лет. Российский зоолог и телеведущий, член Российской академии естественных наук. С 1977 по 2019 год вел научно-популярную телепередачу "В мире животных". В настоящее время преподает в университете, является доктором биологических наук, заслуженным профессором МГУ им. М. В. Ломоносова. Ученый является автором более 40 книг о природе разных стран и континентов, а также сотен научных статей. Кроме того, он снялся в нескольких кинофильмах и сериалах. Его голос можно услышать в мультфильмах "В поисках Дори" и "Зверополис". Дроздов - лауреат премии "Золотая панда", лауреат премии ЮНЕСКО за популяризацию науки.