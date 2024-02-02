На Мамаевом кургане в годовщину победы в Сталинградской битве прошло возложение цветов

С этим событием связан визит в Волгоград главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и полномочного представителя президента России в ЮФО Владимира Устинова

ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Памятные мероприятия проходят в пятницу в городе-герое Волгограде в годовщину победы в Сталинградской битве. Сотни жителей и гостей города посещают Мамаев курган, а в церемонии возложения венка и цветов приняли участие глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, делегация из Курской области, передает корреспондент ТАСС.

В пятницу, в день празднования 81-летней годовщины победы советских войск в Сталинградской битве, в Волгограде главной точкой притяжения по традиции стал Мамаев курган, где жители и гости Волгоградской области отдают дань памяти защитникам Отечества. С этим событием связан и визит в город Дмитрия Патрушева и Владимира Устинова. Вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым они возложили венок в зале воинской славы на Мамаевом кургане и цветы к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова. В церемонии также смогли поучаствовать первые лица региона, волгоградцы и гости города. После артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, произвели "выстрел памяти" на южном склоне Мамаева кургана одним из орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

В этот день в городе проходят тематические экспозиции, концерты, на местных телеканалах показывают исторические фильмы. А вечером в музее-заповеднике "Сталинградская битва" состоится цифровой патриотический фестиваль "Родина - герой". Во время прямого включения на большом экране зрители увидят выступления звезд театра, кино и эстрады.

О Сталинградской битве

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинграда и Сталинградской области) в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. В 2024 году отмечается 81-летие победы в Сталинградской битве.